СМИ: сторонникам независимости Калифорнии разрешили начать сбор подписей для голосования

Сторонникам провозглашения независимости штата Калифорния от США разрешено начать сбор подписей, необходимых для того, чтобы вынести данный вопрос на референдум. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник телеканал FoxNews со ссылкой на решение госсекретаря этого штата Алекса Падильи.

Как поясняет телеканал, на первом этапе сторонникам выхода Калифорнии из состава Соединенных Штатов требуется набрать к середине октября подписи минимум 365 880 зарегистрированных избирателей, чтобы провести плебисцит по вопросу целесообразности обсуждения такой меры. В случае успеха плебисцит может быть проведен параллельно с всеобщими выборами в США в 2020 году.

Калифорния является самым населенным и третьим по площади штатом США, который при этом лидирует по объему ВВП. Примечательно, что в 2015 году экономика Калифорнии вышла на шестое место в мире, пропустив вперед только США в целом, Китай, Японию, Германию и Великобританию.