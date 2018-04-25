Могерини: ЕС не будет помогать восстановлению Сирии до начала политического процесса

Евросоюз не будет способствовать восстановлению Сирии до начала политического процесса в стране. Как передает Арменпресс, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на международную конференцию доноров для Сирии, организованную ЕС и ООН.

"ЕС не будет способствовать восстановлению Сирии до начала политического процесса в стране. Но мы будем с удовольствием поддерживать единую, мирную Сирию, идущую по пути политического урегулирования", - заявила она.

Могерини добавила, что Евросоюз уже выделил свыше €11 млрд помощи населению Сирию, а также беженцам. "ЕС уже выделил свыше €11 млрд помощи сирийцам - как в стране, так и за ее пределами. Сегодня гуманитарная поддержка - это необходимость, а не одна из возможностей", - заявила она.





