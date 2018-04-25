Почетный президент Италии Джорджо Наполитано перенес операцию на сердце

Почетный президент Италии, пожизненный сенатор Джорджо Наполитано перенес операцию на сердце. Как сообщило в среду агентство ANSA, процедура, которую проводили в столичной больнице "Сан-Камилло", завершилась успешно.

"Операция прошла очень хорошо, восстановлена работа сердца, и пациент пребывает в стабильном состоянии ", - заявил кардиохирург Франческо Музумечи, проводивший процедуру, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Наполитано был одним из руководителей Коммунистической партии Италии. В 1996-1998 годах занимал пост министра внутренних дел в правительстве Романо Проди. В 2006 году видный политик был избран президентом.

Он стал первым главой итальянского государства, который был переизбран на второй срок - в 2013 году после парламентских выборов, в результате которых сложилась непростая политическая ситуация. Наполитано досрочно подал в отставку в 2015 году, сославшись на преклонный возраст.