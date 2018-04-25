Президент Армении начинает совещания с представителями парламентских и внепарламентских сил

Президент Армении Армен Саргсян выступил с заявлением, объявив, что начинает 25-го апреля совещания с представителями парламентских и внепарламентских сил, чтобы обсудить создавшееся в стране положение и пути выхода из него. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

«Дорогие соотечесывенники,

Вчера - 24-го апреля, наш народ вместе с международным сообществом, помянули наших святых мучеников, показав пример солидарности и сплоченности народа.

Сегодня – более чем когда либо, мы должны быть сплочены и едины.

Гражданское движение, в которое вовлечены молодые люди, открывает перед Арменией новые возможности для оздоровления политической жизни Армении и углубления демократии. Если мы сможем найти правильные и взвешенные решения, это повысит международный авторитет Армении.

В этом смысле важно начать диалог между сторонами. Я знаком с заявлениями Никола Пашиняна и и.о.премьер-министра Карена Карапетяна и их позициями о прекращении переговоров.

С сожалением заявляю, что переговоры прерваны. Страна и наша молодая демократия находятся перед серьезным экзаменом.

Будучи озабоченным создавшимся положением, с сегодняшнего дня я начинаю совещания с представителями парламентских и внепарламентских сил, чтобы обсудить создавшееся в стране положение и пути выхода из него.

Надеюсь, что совместными усилиями нам удастся найти пути разрешения создавшегося положения путем взаимопонимания».