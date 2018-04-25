В Вашингтоне отметили 73-ю годовщину встречи советских и американских солдат на Эльбе

Посол России в США Анатолий Антонов и заместитель американского госсекретаря по политическим вопросам Томас Шэннон во вторник возложили венки к памятной плите - символу "Духа Эльбы" (Spirit of the Elbe) - на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном. Так обе страны отметили 73-ю годовщину исторического события - 25 апреля 1945 года на реке Эльбе в Германии встретились советские и американские солдаты, что стало ознаменованием скорого окончательного поражения фашистской Германии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Завтра (в среду 25 апреля) мы будем отмечать 73-ю годовщину того дня, когда советские и американские солдаты встретились на реке Эльба. Сложно переоценить значимость этого события", - обратился к собравшимся глава российской дипмиссии. По его словам, это стало доказательством того, что обе страны могут сражаться с общим врагом.

"Знаменитое рукопожатие второго лейтенанта Уильяма Робертсона и лейтенанта Александра Сильвашко на Эльбе не имело серьезного военного значения, но оно представляло огромную символическую важность. Оно продемонстрировало нашу способность сотрудничать в те годы для достижения высшей благой цели - разгрома нацистской Германии", - указал со своей стороны Шэннон.

Венки и букеты цветов к мемориалу принесли сотрудники посольств России и ряда стран СНГ в Вашингтоне, в частности, Узбекистана, Армении, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Киргизии и Белоруссии, а также ветераны Великой Отечественной войны и американских Вооруженных сил, в том числе, участники тех событий.