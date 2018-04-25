Иран выступил в ООН с инициативой о формировании регионального форума по безопасности

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил странам Персидского залива сформировать региональный форум по вопросам безопасности, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Мы приглашаем наших соседей по неустойчивому водному бассейну, пережившему слишком много войн, присоединиться к нам в этом стремлении", - заявил он, выступая на сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, "гегемонистские иллюзии или попытки обеспечения собственной безопасности за счет подрыва безопасности других" подогревают вооруженные конфликты в регионе.

Дипломат сказал, что в настоящее время "важно перейти к новой парадигме, основанной на объединении наших сил", вместо того, чтобы "кто-то один из нас стремился к тому, чтобы стать сильнейшим в нашем регионе".