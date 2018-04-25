Оружейный салют был дан в Лондоне по случаю рождения сына у Уильяма и Кейт

Британский эскадрон Королевской конной артиллерии дал во вторник салют в лондонском Гайд-парке по случаю рождения сына у герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт. Из артиллерийских орудий времен Первой мировой войны был произведен 41 залп, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Одновременно орудия Почетного артиллерийского полка дали 62 залпа у Тауэра, крепости на северном берегу Темзы, являющейся одним из главных символов Великобритании. Понаблюдать за представлением в британской столице собрались сотни жителей и туристов.

Традиционный артиллерийский салют состоит из 21 залпа, к нему добавляются еще 20, если он проводится в королевском парке. В случае с Тауэром 20 залпов добавляются, поскольку он является королевским дворцом, и еще 21 производится от имени лондонского Сити, административно-территориального образования в историческом центре города.

Рождение третьего ребенка у королевской четы было отмечено также звоном колоколов Вестминстерского аббатства, в котором в 2011 году состоялась свадьба Уильяма и Кейт. Наследник британского престола принц Чарльз по этому поводу поздравил своего сына и невестку. Официальное заявление было опубликовано в Twitter на странице Кларенс-хауса, резиденции принца Чарльза и его супруги, мачехи Уильяма, герцогини Корнуольской Камиллы. "Мы оба очень рады новостям, рождение еще одного внука - это большая радость, беда в том, что я не знаю, как буду справляться с ними со всеми", - пошутил он.

Пятый в очереди престолонаследия член британской королевской семьи появился на свет в больнице святой Марии в районе Паддингтон в понедельник в 11:01 (13:01 мск). Вес малыша составил 3,8 кг. Теперь общественность ожидает, каким именем родители назовут своего сына. Букмекерские конторы считают, что новорожденный принц станет Артуром. Далее в рейтинге следуют Генри, Джеймс, Филип и Альберт.





