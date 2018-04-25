Палата конгресса США запретила помощь подконтрольным властям районам Сирии

Законопроект, запрещающий оказание американской помощи тем районам Сирии, которые контролируются властями президента Башара Асада, принят палатой представителей конгресса США,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В то же время в тексте документа отмечается, что оказание помощи в восстановлении будет осуществляться "демократической Сирии, или же тем районам, которые не контролируются властями".

Глава Комитета по иностранным делам палаты представителей Эд Ройс назвал законопроект "своевременным", поскольку он позволяет "предотвратить попадание долларов американских налогоплательщиков в руки преступного режима Асада и тех, кто его поддерживает".

Вместе с тем, как сказал законодатель, "если, или же когда наступит день, когда правительством Сирии будет руководить не Асад и его сторонники, США вновь рассмотрят вопрос об оказании помощи".