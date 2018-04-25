Американский сенат утвердил кандидатуру на пост нового директора АНБ

Новым директором Агентства национальной безопасности (АНБ) США американским сенатом утвержден генерал-лейтенант Пол Накасоне, он же будет возглавлять киберкомандование вооруженных сил Соединенных Штатов, как передает Арменпресс, об этом сообщают СМИ.

Кандидатура Накасоне была выдвинута президентом США Дональдом Трампом, возглавлявший ранее АНБ Майк Роджерс подал в отставку.

В сообщениях СМИ отмечается, что новый 54-летний директор АНБ имеет большой опыт в области руководства киберкомандованием, которое возглавлял с конца 2016 года.

В ходе слушаний в сенате он заявил, что ответы США на кибератаки со стороны России, Китая и других государств были "недостаточными" для того, чтобы заставить их "изменить поведение".