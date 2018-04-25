Трамп и Макрон анонсировали новости для Ирана и Сирии

Вопросы Ирана, Сирии и КНДР стали центральными в ходе государственного визита президента Франции Эммануэля Макрона в США. По итогам переговоров с президентом Дональдом Трампом в Белом доме французский лидер сообщил, что Париж выступает на начало переговоров по заключению нового соглашения с Ираном по ядерной программе, не разрывая прежние договоренности, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На совместной пресс-конференции Макрона и Трампа стало понятно, что достигнут некий компромисс: Франция не поддерживает разрыв соглашения с Ираном, но хочет начать работу над новым соглашением.

" На протяжении нескольких месяцев я говорю, что это недостаточное соглашение, но которое, во всяком случае, помогает нам иметь контроль над ядерной активностью. Мы хотели бы начать работать над новым соглашение с Ираном", — сказал президент Франции.

По словам Макрона, новое соглашение будет включать четыре пункта: блокировку иранской ядерной программы до 2025 года, более продолжительный запрет на любую ядерную активность, прекращение баллистической программы Ирана и создание условий для политической стабильности в регионе.

на пресс-конференции Трамп вновь сказал, что хотел бы "уйти из Сирии"."Мы практически покончили с ИГ, и скоро будем принимать очень важные решения", — сказал президент, не уточнив, какие.

Из последующих слов американского лидера стало понятно, что решения будут касаться в том числе и того, "кто будет платить".

"Там (на Ближнем Востоке) есть очень богатые страны … Мы защищаем их. Они должны взять и заплатить за то, что происходит. И они заплатят за это. Мы говорили с ними. Они заплатят. США не будут продолжать платить", — заявил Трамп.По его словам, США за последние 18 лет вложили в регион 7 триллионов долларов, а получили "меньше, чем ничего".