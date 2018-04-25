Европейские индексы - 24-04-18

МОСКВА, 25 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 24 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.17% и составил 12550.82 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.10% и составил 5444.16 пункта, британский FTSE вырос на 0.36% и составил 7425.40 пункта, а российский RTSI вырос на 0.80% и составил 1153.83 пункта.