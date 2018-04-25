Гарегин Чукасзян подвергнут приводу

В результате проведенных сотрудниками СНБ и полиции оперативных мероприятий, на улице Атенка в Ереване был обнаружен и подвергнут приводу Гарегин Чукасзян.

Как передает «Арменпресс» , 57-летний Гарегин Чукасзян с июля 2016 года находился в розыске по ст. 225 УК Армении – за организацию массовых беспорядков, с назначенной мерой пресечения в виде задержания.