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Гарегин Чукасзян подвергнут приводу


В результате проведенных сотрудниками СНБ и полиции оперативных мероприятий, на улице Атенка в Ереване был обнаружен и подвергнут приводу Гарегин Чукасзян.

Как передает «Арменпресс», 57-летний Гарегин Чукасзян с июля 2016 года находился в розыске по ст. 225 УК Армении – за организацию массовых беспорядков, с назначенной мерой пресечения в виде задержания.


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