Пашинян в одностороннем порядке выдвинул новые требования: Карен Карапетян выступил с заявлением и обратился к президенту

И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян выступил с заявлением, отметив, что запланированное на 25 апреля встреча с депутатом Национального Собрания Николом Пашиняном встреча не состоится, так как последний в одностороннем порядке выдвинул новые требования.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе правительства Армении, в заявлении говорится:

«Дорогие граждане,

Как вы знаете, завтра должна была состояться моя встреча с Николом Пашиняном, чтобы обсудить создавшуюся ситуацию и искать решения.

Я хотел бы сообщить вам, что объявленная встреча не состоится, поскольку Никол Пашинян в одностороннем порядке выдвинул новые требования, в частности, о формате встречи, повестке дня и порядке освещения. Он предложил список людей, которые должны принимать участие с нашей стороны, а также объявил, что он будет вести переговоры исключительно вокруг своей повестки дня. Это означает не переговоры или диалог, а исключительно озвучивание собственной точки зрения, вплоть до решения, кто будет вести переговоры с нашей стороны. Имея определенный опыт в вопросе ведения переговоров, я никогда не слышал о переговорах в таком формате.

Обеспокоенный создавшейся ситуацией, как глава исполнительной власти, будучи обязанным обеспечить нормальный ритм нашей страны, обращаюсь к президенту Республики Армения организовать в предпочитаемом им формате встречу с широким спектром парламентских и непарламентских политических сил, чтобы обсудить текущую политическую ситуацию и возможные пути решения, вплоть до проведения досрочных парламентских выборов».