Мы стоим рядом с армянским народом: послание президента США в связи со 103-й годовщиной Геноцида армян

Президент США Дональд Трамп выступил с ежегодным посланием в связи со 103-й годовщиной Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс, в послании говорится:

“Сегодня мы поминаем Meds Yeghern (Мец Ехерн - великая резня, армянский термин для обозначения Геноцида армян - ред.), один из худших массовых зверств 20-го века, когда полтора миллиона армян были депортированы, убиты или прошли дорогой смерти в последние годы существования Османской империи. Мы поминаем ужасные события 1915 года и скорбим о потерянных жизнях и о тех, кто пострадал.

Мы также признаем мужество тех людей, которые стремились положить конец насилию, и тех, кто внес свой вклад в оказание помощи выжившим и восстановление общин, в том числе посла США в Османской империи Генри Моргентау, который стремился положить конец насилию, а затем привлечь средства, чтобы помочь армянскому народу. Мы с глубоким уважением подчеркиваем устойчивость армянского народа. Множество представителей этого народа построили новую жизнь в Соединенных Штатах и внесли неоценимый вклад в нашу страну.

Поскольку мы чтим память тех, кто пострадал, мы также думаем о нашей приверженности делу обеспечения того, чтобы подобные зверства не повторялись. Мы подчеркиваем важность признания и примирения с болезненными элементами прошлого как необходимого шага к созданию более толерантного будущего.

В этот важный день мы стоим вместе с армянами всего мира в знак памяти о погибших и обязуемся работать вместе, чтобы построить лучшее будущее”.