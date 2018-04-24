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Партия «Гражданский договор» объявила об отмене переговоров Карапетян-Пашинян


Партия «Гражданский договор» объявила об отмене переговоров между и.о. премьер-министра Кареном Карапетяном и депутатом Национального Собрания Николом Пашиняном, назначенных на 25 апреля. Как  передает Арменпресс со ссылкой на Tert.am, об этом сообщил пресс-секретарь партии «Гражданский договор» Тигран Авинян.

О предстоящих переговорах заявил Никол Пашинян во время митинга 23 апреля.

Арменпресс пытается уточнить эту информацию.


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