На встрече с Пашиняном президент Арцаха подчеркнул необходимость решения всех спорных вопросов путем диалога и в рамках закона

В Ереване президент Республики Арцах Бако Саакян 24 апреля встретился с основателем армянской партии «Гражданский договор» Николом Пашиняном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Республики Арцах, на встрече была затронута внутриполитическая ситуация в Армении.

Бако Саакян подчеркнул необходимость решения всех спорных вопросов путем диалога и в рамках закона, а также сохранения стабильности в стране.