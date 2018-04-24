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Возле села Нигаван перевернулся грузовик гражданина Украины


Служба «911» министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения 24 апреля в 13:24 получила сигнал о том, что возле села Нигаван Арагацотнской области произошло ДТП, перевернулся грузовой автомобиль, и нужна помощь.

На место происшествия выехала спасательно-пожарная бригада спасательного отряда МЧС.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, было установлено, что на 11-м км дороги Апаран-Ванадзор грузовик марки «Volvo» с прицепом (водитель: Бондаренко Владимир Павлович, 1958 г.р., гражданин Республики Украина) выехал с дороги и перевернулся.

До приезда спасателей граждане отключили электричество в автомобиле и перекрыли утечку топлива.

Спасатели охладили топливный бака автомобиля и провели очистку дороги.




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