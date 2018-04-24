Президент Сирии и его жена приняли представителей армянской общины в связи с 103-й годовщиной Геноцида армян

Президент Сирии Башар Асад и его жена приняли представителей армянской общины в связи с 103-й годовщиной Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на газету «Гандзасар», Асад принял делегацию армянской общины Алеппо во главе с архиепископом Шааном Саркисяном. На встрече с сирийским лидером присутствовали также лидеры ряда армянских организаций.

Во время встречи собеседники поговорили о важной роли армянской общины в последние годы сирийского кризиса и в будущем на пути полного восстановления Сирии.

«Патриотизм выражается не только словами. Патриотизм означает чувство принадлежности, защиту родины.

Это означает, что каждый из нас должен делать все возможное независимо от своего гражданства», - сказал Асад, подчеркнув, что перед ними стоят проблемы не только восстановления разрушенной инфраструктуры в стране, но полное восстановление общества с его полной многослойной и красочной текстурой.

«На этом этапе всем слоям сирийского общества необходимо объединиться, чтобы ни один слой не остался закрытым, а, наоборот, развивался и развивал нашу страну. Я считаю, что роль армянской общины во всем этом велика», - сказал сирийский лидер.