Состоялся телефонный разговор между и.о. премьер-министра Армении и премьер- министром Беларуси

По инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор между исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения Кареном Карапетяном и премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, главы правительств двух стран обсудили перспективы развития армяно-белорусских отношений как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Собеседники коснулись событий в Армении, и в этом контексте премьер-министр Кобяков выразил свою поддержку дружественному армянскому народу.