Время в Ереване: 11:07:36,   24 Апрель

Состоялся телефонный разговор между и.о. премьер-министра Армении и премьер- министром Казахстана


По инициативе казахской стороны состоялся телефонный разговор между исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения Кареном Карапетяном и премьер-министром Казахстана Бахытжаном Сагинтаевым.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, главы правительств двух стран обсудили вопросы двусторонней повестки дня, а также сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза.

Собеседники коснулись событий в Армении, и в этом контексте премьер-министр Сагинтаев выразил свою поддержку дружественному армянскому народу.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации