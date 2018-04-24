Состоялся телефонный разговор между и.о. премьер-министра Армении и премьер- министром Казахстана
20:20, 24 Апрель, 2018
По инициативе казахской стороны состоялся телефонный разговор между исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения Кареном Карапетяном и премьер-министром Казахстана Бахытжаном Сагинтаевым.
Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, главы правительств двух стран обсудили вопросы двусторонней повестки дня, а также сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза.
Собеседники коснулись событий в Армении, и в этом контексте премьер-министр Сагинтаев выразил свою поддержку дружественному армянскому народу.