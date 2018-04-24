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Вместе мы чтим память всех жертв и уважаем универсальные ценности человечества: мэр Парижа


В мэрии Парижа по случаю 103-й годовщины Геноцида армян состоялась церемония поминовения.

«Я хочу приветствовать всех армян Парижа. Геноцид относится ко всему человечеству. Вместе мы чтим память всех жертв и уважаем универсальные ценности человечества», - как сообщает Арменпресс, сказала мэр Парижа Анн Игальдо,.

На мероприятии присутствовали председатель группы дружбы Франция-Армения Жак Марилосян, представитель Арцаха во Франции Ованес Геворкян, ряд политических и общественных деятелей.

Председатель Координационного совета армянских организаций во Франции Ара Торанян поблагодарил Анн Игдальго. «Геноцид требует установления верховенства жизни, дружбы и солидарности», - сказал Ара Торанян.


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