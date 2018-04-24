В ПАСЕ посоветовали Турции перенести досрочные выборы

Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендует Турции перенести досрочные президентские и парламентские выборы в стране.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы пройдут 24 июня 2018 года. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления. Парламент Турции позже одобрил законопроект.

В заявлении говорится, что "комитет по мониторингу выражает глубокую обеспокоенность в связи с объявлением 18 апреля 2018 года о проведении досрочных президентских и парламентских выборов в Турции 24 июня 2018 года, на полтора года раньше запланированного срока".

Комитет отмечает, что "поправки к избирательному закону были приняты парламентом только за месяц до объявления об этих досрочных выборов".

По мнению комитета ПАСЕ, "эти поправки существенно меняют правила выборов и избирательной кампании". "Они включают в себя возможность сформировать предвыборные альянсы, которые были невозможны до сих пор", — считают там.

"Крайне короткий период между принятием этих новых правил и предстоящими выборами оставляет слишком мало времени для того, чтобы политические партии скорректировали и завершили свою подготовку к выборам", — отмечается в заявлении.

Там подчеркивается, что "изменение правил выборов за три месяца до дня выборов противоречит рекомендациям Венецианской комиссии (по соответствию национальных конституций европейским стандартам — ред.)".

"В то же время Ассамблея с сожалением отмечает, что 10-процентный избирательный порог — самый высокий в Европе — не был уменьшен в измененном законе, как это предусмотрено международным сообществом, включая Ассамблею. Этот очень высокий порог еще больше подорвет политический плюрализм, обойдя отдельные политические партии", — считают в комитете Ассамблеи.