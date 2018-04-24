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В Азербайджане выявили 108 кг героина, который транзитом перевозился из Ирана в Турцию


Работники таможни Азербайджана выявили 108 кг героина, который транзитом перевозился из Ирана в Турцию через Азербайджан.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, пресс-служба таможенного комитета Азербайджана отмечает, что героин был обнаружен в автомобиле гражданина Ирана, следовавшего из Ирана в Турцию транзитом через территорию Нахчывана.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.


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