В Азербайджане выявили 108 кг героина, который транзитом перевозился из Ирана в Турцию
Работники таможни Азербайджана выявили 108 кг героина, который транзитом перевозился из Ирана в Турцию через Азербайджан.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, пресс-служба таможенного комитета Азербайджана отмечает, что героин был обнаружен в автомобиле гражданина Ирана, следовавшего из Ирана в Турцию транзитом через территорию Нахчывана.По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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