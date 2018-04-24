Апелляционный суд Баку оставил Афгана Мухтарлы в тюрьме

B бакинском апелляционном суде 24 апреля завершился процесс по жалобе журналиста Афгана Мухтарлы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, в ходе заседания судья отклонил все 14 ходатайств защиты.

Суд также заслушал показания признанного потерпевшим прапорщика пограничной службы Гафура Мамедова. Однако, отвечая на вопросы Мухтарлы и адвоката, он дал противоречивые показания.

Обращаясь к судьям, Мухтарлы сказал, что человека от других существ отличает наличие у него совести и призвал судей действовать по совести.

B подтверждение политического характера его дела, Мухтарлы указал на отстранение от работы одного из его адвокатов - Неймата Керимли. B итоге, суд оставил приговор в силе.

Напомним, что Афган Мухтарлы был похищен грузинскими полицейскими 29 мая 2017 года в центре Тбилиси и переправлен через границу Азербайджана. На следующий день он был арестован по обвинению в контрабанде 10 тысяч евро, оказании сопротивления пограничнику и незаконном переходе границы.

B январе 2018 года он был осужден на 6 лет лишения свободы. Международные и местные правозащитники признали его политзаключенным.