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Участники шествия во главе с Пашиняном воздали дань уважения памяти жертв Геноцида армян


Депутат Национального Собрания Армении Николай Пашинян и его сторонники воздали дань уважения памяти жертв Геноцида армян в мемориальном комплексе Цицернакаберд. Как сообщает корреспондент Арменпресс, Никол Пашинян и его сторонники пришли к мемориалу шествием из площади Республики.

Участники шествия прошли по улице Амиряна, проспекту Маштоца, проспекту Баграмяна, улице Орбели, а затем до мемориального комплекса Цицернакаберд. Участники возложили цветы к вечному огню, воздав дань уважения памяти невинных жертв.

Никол Пашинян не ответил на вопросы журналистов, отметив, что вечером он даст пресс-конференцию.


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