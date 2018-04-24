Участники шествия во главе с Пашиняном воздали дань уважения памяти жертв Геноцида армян

Депутат Национального Собрания Армении Николай Пашинян и его сторонники воздали дань уважения памяти жертв Геноцида армян в мемориальном комплексе Цицернакаберд. Как сообщает корреспондент Арменпресс, Никол Пашинян и его сторонники пришли к мемориалу шествием из площади Республики.

Участники шествия прошли по улице Амиряна, проспекту Маштоца, проспекту Баграмяна, улице Орбели, а затем до мемориального комплекса Цицернакаберд. Участники возложили цветы к вечному огню, воздав дань уважения памяти невинных жертв.

Никол Пашинян не ответил на вопросы журналистов, отметив, что вечером он даст пресс-конференцию.