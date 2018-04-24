Армяне Алеппо провели церемонию поминовения по случаю 103-й годовщины Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс, они с флагами Сирии и Армении в руках сожгли этикетки турецких товаров. Затем участники бросили марионетку с изображением турецкого паши-организатора массовых убийств армян.

24 апреля на Национальном кладбище Алеппо также состоялась литургия в память о Святых великомучениках. Службу вел прелат Берийской епархии Католикосата Великого Дома Киликийского, архиепископ Шаан Саркисян.

До Первой мировой войны в Османской империи проживали более 2 миллионов армян, около полутора миллиона из них были уничтожены в 1915-1923гг., или изгнаны и нашли прибежище в разных уголках мира. Начавшись арестами 24-го апреля 1915 года армянской интеллигенции, в основном, в столице Константинополе, а затем их убийствами, уничтожение армянского народа продолжилось на всей территории Османской империи. В дальнейшем армяне, рассеянные по всему миру, начали отмечать 24-е апреля как День памяти жертв Геноцида.

Первым международным откликом стало совместное заявление, сделанное 24-го мая 1915 года Францией, Россией и Великобританией, в котором погромы и резня армян охарактеризованы, как «преступление против человечества и цивилизации», за которое ответственность возлагалась на турецкое правительство. Геноцид армян признали около 20 стран мира, 43 штата США, Европарламент, Всемирный совет церквей, другие организации.