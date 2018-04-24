Опубликованы эксклюзивные кадры из новых «Мстителей»

Актеры Роберт Дауни-младший, Зои Салдана, Пол Беттани, Пом Клементьефф иТом Холланд выступили в телешоу комика Джимми Киммела. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Jimmy Kimmel Live, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru

Артисты, которые вместе сыграли в фильме «Мстители: Война бесконечности», показали эксклюзивные кадры из ленты. В минутном ролике Железный человек, Халк и Доктор Стрэндж готовятся к появлению суперзлодея Таноса.