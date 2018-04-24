Туристов будут пускать в Ватикан по ночам
Министерство культуры Италии запустило проект Notturni D'Arte ("Ночи искусства"), которой дает возможность туристам посещать музеи Ватикана после захода солнца по пятницам, как передает Арменпресс, об этом сообщается на официальном сайте музея.
Все желающие смогут осмотреть музеи в сопровождении гида с 19:00 до 23:00. При этом стоимость входа составит от 21 до 38 евро, а билеты можно приобрести только на сайте.
Также в программу вечернего посещения входит концертная программа. Акция Notturni D'Arte продлится до 26 октября.
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