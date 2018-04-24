Повестка встречи с Пашиняном открыта: Карен Карапетян встретился с аккредитованными в Армении послами

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян встретился с аккредитованными в стране послами и имеющими дипломатический статус руководителями международных организаций.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, Карен Карапетян выразил благодарность за принятие приглашения и участие в собрании, выразив уверенность, что послы внимательно следили за внутриполитическими событиями в Армении в последние дни, а министерство иностранных дел Армении ежедневно общалось с ними. Исполняющий обязанности премьер-министра также поблагодарил все страны и международные организации, которые в эти дни выступили со сбалансированными призывами и посланиями, направленными на ослабление напряженности и мирный ход событий.

Карен Карапетян заверил, что Армения будет и впредь придерживаться всех своих международных обязательств. Исполняющий обязанности премьер-министра также ответил на вопросы участников встречи.

«Я хотел бы отметить, что наша страна сделала все, чтобы избежать насилия и создать атмосферу национальной солидарности и восстановить общественную жизнь.

Это, я считаю, является лучшим свидетельством демократической зрелости и государственного мышления в Армении. Я думаю, что Армения дала миру ясный импульс о том, что созданы стабильные государственные институты для формирования демократии, которая неуклонно продвигается вперед.

Хочу подчеркнуть высокий профессионализм, терпимость полиции и правоохранительных органов в нашей стране.

Я также хочу подчеркнуть роль нашей яркой молодежи. Эта молодежь - наше будущее, и они будут твердой опорой в построении Армении нашей мечты.

Хочу особо подчеркнуть, что Армения будет и впредь придерживаться всех своих международных обязательств и обязанностей, и мы предпримем необходимые усилия для продолжения реализуемых при поддержке наших партнеров реформ и других программ.

Все наши государственные учреждения будут продолжать работать бесперебойно, чтобы обеспечить безопасность и нормальную жизнь граждан и гостей Армении, что является самым важным показателем зрелости нашей государственности.

Вооруженные силы Республики Армения будут продолжать сохранять безопасность границы нашей страны, а также гарантировать безопасность Арцаха и его народа.

Я уверен, что все наши международные партнеры будут продолжать проявлять бдительность, чтобы у Азербайджана не возникло иллюзий, и он не прибег к каким-либо авантюрам, пытаясь воспользоваться внутриполитической ситуацией Армении. Этот посыл должен быть ясным для Азербайджана.

Стабильность и безопасность нашего региона исходят как из наших интересов, так и из интересов международного сообщества.

Я хотел бы поблагодарить все страны и международные организации, которые выступили с сбалансированными призывами и посланиями, направленными на ослабление напряженности и мирный процесс этих событий.

Я думаю, вы знаете, что в ближайшем будущем состоятся переговоры с господином Николом Пашиняном, в ходе которых мы попытаемся найти решения. Повестка дня открыта, и как предполагают переговоры, каждая сторона может выступить со своими предложениями.

Независимо от всего, я еще раз хочу подчеркнуть, что все решения должны быть цивилизованными и разумными, соответствовать Конституции и законам, и я уверяю вас, что сделаю все возможное, чтобы обеспечить солидарность и сплоченность нашего народа, и не скрываю, того же я ожидаю от наших партнеров», - сказал исполняющий обязанности премьер-министра Карен Карапетян.