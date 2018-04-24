24 апреля очень важный для Франции день: посол

24 апреля очень важный для Франции день. В беседе с Арменпресс об этом сказал посол Франции в Армении Джонатан Лакот.

«Очень важно иметь день памяти и поминовения жертв 1915 года. Этот день очень важен для Франции, так как 24 апреля – день национального поминовения. День поминовения жертв геноцида касается не только армян, но и всего мира», - сказал посол.

До Первой мировой войны в Османской империи проживали более 2 миллионов армян, около полутора миллиона из них были уничтожены в 1915-1923гг., или изгнаны и нашли прибежище в разных уголках мира. Начавшись арестами 24-го апреля 1915 года армянской интеллигенции, в основном, в столице Константинополе, а затем их убийствами, уничтожение армянского народа продолжилось на всей территории Османской империи. В дальнейшем армяне, рассеянные по всему миру, начали отмечать 24-е апреля как День памяти жертв Геноцида.

Первым международным откликом стало совместное заявление, сделанное 24-го мая 1915 года Францией, Россией и Великобританией, в котором погромы и резня армян охарактеризованы, как «преступление против человечества и цивилизации», за которое ответственность возлагалась на турецкое правительство. Геноцид армян признали около 20 стран мира, 43 штата США, Европарламент, Всемирный совет церквей, другие организации.