Принц Чарльз признался, что не знает, как будет справляться с тремя внуками

Наследник британского престола принц Чарльз поздравил своего сына принца Уильяма и невестку Кейт Миддлтон с рождением сына - их третьего ребенка. Официальное заявление было опубликовано во вторник в Twitter на официальной странице Кларенс-хауса, резиденции принца Чарльза и его супруги, мачехи Уильяма, герцогини Корнуольской Камиллы, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы оба очень рады новостям, рождение еще одного внука - это большая радость, беда в том, что я не знаю, как я буду справляться со всеми ними", - пошутил принц Чарльз, поздравив сына и невестку от своего имени и от имени герцогини Камиллы.

Утром 23 апреля герцогиня Кембриджская Кэтрин (Кейт Миддлтон) родила мальчика, ребенок появился на свет в больнице святой Марии в лондонском районе Паддингтон.

Первый ребенок Уильяма и Кейт, принц Джордж (Георг) Александр Луи, появился на свет 22 июля 2013 года. Спустя два года, 2 мая 2015 года, родилась его младшая сестра, принцесса Шарлотта Елизавета Диана.





