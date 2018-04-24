Могерини не исключает, что военная эскалация в Сирии может усилиться

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини не исключает того, что военная эскалация в Сирии может усилиться. Как передает Арменпресс, об этом она заявила на пресс-конференции в Брюсселе, посвященной проходящей здесь международной конференции по Сирии.

"Военная эскалация грозит усилиться и стать еще глубже", - сказала она.

Могерини также заявила, что только сирийцы должны определять будущее своей страны. "Сирия - это не шахматная доска и не геополитическая игра. Сирия принадлежит сирийцам, и только они должны определять будущее своей страны", - сказала она.

"Сирийское гражданское общество полностью созрело для ведения политического процесса в стране, которая полностью принадлежит сирийскому народу", - подчеркнула Могерини.

Три страны-гаранта астанинского процесса (Россия, Иран, Турция) должны обеспечить прекращение боевых действий в Сирии, подчеркнула верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. "Все три гаранта астанинского процесса должны быть заинтересованы в прекращении боевых действий в Сирии и должны выполнить собственные обещания и обеспечить это", - заявила Могерини.





