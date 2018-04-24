Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Instagram

Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются во вторник в ряде стран. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на странице сервиса Downdetector.

"Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 07:37 по времени Восточного побережья США (14:37 мск)", - говорится в сообщении.

Больше всего о сбоях в работе социальной сети сообщают пользователи в Великобритании, Франции, Португалии, Испании, Италии, Германии, Австрии, Сербии, Болгарии, Польше, Турции, на Украине. О проблемах сообщают также в США, Бразилии, Австралии, Сингапуре и Японии.

В России с неполадками столкнулись пользователи в Москве, Нижнем Новгороде, Казани и Санкт-Петербурге.





