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Карен Карапетян встретился с руководством Фонда IDeA


Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян 24 апреля встретился с соучредителем Фонда IDeA (Инициативы развития Армении) Рубеном Варданяном и членом Совета попечителей фонда Нубаром Афеяном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, на встрече стороны затронули внутреннюю ситуацию в стране и процесс осуществляемых правительством реформ.

Варданян и Афеян представили текущие и будущие проекты Фонда IDeA, в том числе процесс подготовки к предстоящему мероприятию гуманитарной инициативы «Аврора».


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