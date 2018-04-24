Нидерланды могут депортировать двух армянских детей в Армению

Решением суда города Утрехт Нидерландов, двух армянских детей - Лили (11 лет) и Овик (12 лет), могут быть депортированы на родину их матери – в Армению, сообщает Арменпресс со ссылкой на Dutch News.

Решение о депортации Армины Амбарцюмян и двух ее детей в Армению было принято еще в августе 2017 года. Перед депортацией мать отправила детей по секретному адресу. Они были найдены через неделю и были на попечении независимого фонда, который с тех пор заботится о детях-беженцах.

Суд Утрехта поддержал решение бывшего министра юстиции Клааса Дийкофа о том, чтобы не давать детям разрешение на жительство на основе «временных гуманитарных оснований».

Дети родились в России и прожили в Нидерландах 9 лет. Они никогда не жили в Армении и не говорят на армянском языке. Однако они не имеют права на амнистию правительства для детей-беженцев.

Голландский совет по защите детей Raad voor de Kinderbescherming сообщил, что ожидается, что мать детей сможет ухаживать за ними.