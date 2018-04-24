МИД РФ: Москва рассчитывает, что ситуация в Армении будет урегулирована в правовом поле

Россия рассчитывает, что ситуация в Армении будет урегулирована исключительно в правовом поле. Как передает Арменпресс, об этом заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин на встрече во вторник в российском дипведомстве с послом республики в Москве Варданом Тоганяном.

Как сообщили на Смоленской площади, "посол информировал о текущей ситуации в Армении после отставки Сержа Саргсяна с поста премьер-министра страны". "С российской стороны было подчеркнуто, что в Москве внимательно следят за развитием внутриполитической обстановки в Армении и желают ее скорейшей стабилизации в интересах благополучия братского армянского народа, - отметили в МИД РФ. - Надеемся на то, что все имеющиеся противоречия будут урегулированы исключительно в правовом поле".

"В ходе встречи обсуждались также актуальные темы российско-армянского внешнеполитического взаимодействия, другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - добавили в министерстве.





