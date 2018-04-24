Прокуратура запросила для Караджича пожизненного заключения

Прокуратура Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) на слушаниях в Гааге потребовала для экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радована Караджича, приговоренного к 40 годам тюрьмы за военные преступления, пожизненного заключения, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Трансляция во вторник велась на сайте МОМУТ.

В Гааге второй день проходят слушания по обжалованию приговора со стороны защиты и обвинения, 73-летний подсудимый присутствует в зале заседаний. Адвокаты в понедельник запросили для него отмены приговора и повторного судебного разбирательства.

"Караджич был справедливо осужден как участник четырех совместных преступных деяний, процесс был справедливым, и он не доказал юридической ошибки или какого-либо нарушения в вердикте суда первой инстанции", — заявила прокурор Барбара Гой.

Караджич — экс-политик, психиатр по специальности и поэт, был президентом РС с 1992 по 1996 годы. Босния и Герцеговина объявила в 1992 году о выходе из состава Югославии, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. По оценкам экспертов, в конфликте погибли около 100 тысяч человек.