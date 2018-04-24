Обезьяну окончательно лишили прав на селфи

Девятый окружной апелляционный суд США отклонил иск организации "Люди за этичное отношение к животным" (PETA) к фотографу Дэвиду Слейтеру, на фотоаппарат которого обезьяна сделала селфи на индонезийском острове Сулавеси, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Мы пришли к выводу, что эта обезьяна - как и все животные, не будучи людьми, - не имеют законного статуса в рамках закона об авторском праве", - приводит Huffington Post позицию суда.

Ранее в сентябре 2017 года сообщалось, что Слейтер достиг мирового соглашения с PETA и после двух лет судебных тяжб защитил свои права на авторство фотографии, которую сделала обезьяна, но, должен жертвовать четверть возможных доходов в пользу обезьян. Однако Девятый окружной апелляционный суд США решил довести рассмотрение иска до конца.