В ООН намерены собрать $3,5 млрд для оказания помощи нуждающимся в Сирии

ООН почти исчерпала ресурсы для оказания помощи нуждающимся в Сирии, в текущем году требуется собрать на эти цели около 3,5 миллиарда долларов, заявил во вторник на международной конференции по Сирии в Брюсселе замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"С продолжающимся ростом числа лиц, которые нуждаются в срочной помощи, ООН исчерпала свои ресурсы для ответа на эту ситуацию", — заявил он.

"В этом году ООН и сотрудничающие с ней организации изыскивают 3,5 миллиарда долларов для оказания помощи", — добавил он.

В Брюсселе в понедельник открылась вторая международная донорская конференция по Сирии и региону, первый день посвящен работе с НПО.