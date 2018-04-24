СМИ: YouTube удалил 8 млн неприемлемых материалов после жалоб пользователей

Видеосервис YouTube удалил за последние три месяца 2017 года 8 млн неприемлемых материалов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в докладе глобальной поисковой системы Google, которой принадлежит онлайн-видеохостинг. Данные из первого подобного рода документа компании опубликовала во вторник британская газета The Sun.

Большинство удаленных материалов представляют собой "спам или закачанные материалы для взрослых". В случае удаления система сохраняет детали видеоклипа в форме математического кода, и если кто-то пытается вновь загрузить его, то оно автоматически блокируется, говорится в докладе.

Всего было получено 28,7 млн жалоб от пользователей видеосервиса. При этом 9 млн (30%) касались порнографии, 8 млн (27%) - спама или вводящих в заблуждение сообщений, 4,6 млн (16%) - ненавистнических или оскорбительных, 4 млн (14%) - насильственных или отталкивающих, 2,3 млн (8%) - вредных или опасных действий, 491 тыс. (2%) - пропаганды терроризма.

Больше всего жалоб на неприемлемые видеоролики направлено видеохостингу из Индии, США, Бразилии, России и Германии. В первую десятку также вошли Великобритания, Мексика, Турция, Индонезия и Саудовская Аравия.