Члены Отборочной комиссии премии назвали имена трех героев «Авроры»

Члены Отборочной комиссии премии «Аврора» назвали имена трех героев «Авроры», выдвинутых на получение премии в 2018 году. Каждый из них спасал жизни людей и помогал решать гуманитарные проблемы, продемонстрировав при этом исключительное мужество и непоколебимую решимость, а также оказав заметное положительное воздействие на ситуацию.

Как сообщает Арменпресс, премия «Аврора», созданная от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, назвала следующие имена:

Господин Чжо Ла Аун, юрист и активист народа рохинджа, Мьянма. Мусульманин-рохинджа Чжо Ла Аун отсидел в общей сложности 12 лет за мирные протесты против систематической дискриминации и насилия в отношении его сообщества. Теперь он использует знание законов в борьбе за равенство и соблюдение прав рохинджа, а также стремится обеспечить своему народу доступ к более качественному образованию. Чжо Ла Уан номинировал международные организации, оказывающие беженцам в Мьянме медицинскую помощь и поддержку.

Брат Эктор Томас Гонсалес Кастильо, основатель приюта La 72, Мексика. Брат Томас, монах-францисканец, помог более чем 50 000 мигрантов из Центральной Америки, предоставив им кров, еду, воду, психологическую и юридическую поддержку. Путешествие на север через Мексику зачастую таит в себе много опасностей. Мигранты подвергаются нападениям, а иногда их пытаются похитить с целью получить выкуп. Многие из этих людей были изгнаны из родных стран. Брат Томас номинировал организации, которые помогают людям с ВИЧ/СПИДом и ведут культурно-просветительскую работу среди живущих в Мексике представителей народа майя.

Госпожа Сунита Кришнан, соучредитель организации Prajwala, Индия. Жертва группового изнасилования, Сунита Кришнан нашла в пережитом травмирующем опыте источник силы: теперь она спасает жертв торговли людьми и вовлеченных в проституцию женщин, помогая им вернуться к нормальной жизни. Ее организация изменила к лучшему жизни более 17 800 женщин и детей. Сунита Кришнан номинировала организации, которые добиваются гендерного равноправия и борются с торговлей людьми в Индии.

Всех героев будут чествовать на третьей ежегодной церемонии вручения премии «Аврора», которая пройдет в Ереване 9 июня 2018 года. Один из трех номинантов станет лауреатом премии «Аврора» – 2018 и получит грант в размере 100 тысяч долларов, а также уникальную возможность продолжить благотворительную эстафету, разделив награду в размере 1 млн долларов между организациями, вдохновившими его гуманитарную деятельность.

Каждого героя попросили номинировать максимум три организации на награду в 1 млн долларов. Господин Чжо Ла Аун номинировал «Врачей без границ» (MSF), Малазийское общество оказания медицинской помощи (MERCY Malaysia) и Международную католическую комиссию по миграции (ICMC). Брат Эктор Томас Гонсалес Кастильо номинировал «Оазис Сан-Хуан-де-Дьос» и Школу агроэкологии U Yits Ka'an. Госпожа Сунита Кришнан номинировала организации Prajwala, «Нет торговле людьми и угнетению детей и женщин» (STOP) и SANLAAP.

В Отборочную комиссию премии «Аврора», сопредседателем которой является обладатель премии «Оскар», актер и филантроп Джордж Клуни, входят лауреаты Нобелевской премии мира Оскар Ариас, Ширин Эбади и Лейма Гбови, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, адвокат по правам человека Хина Джилани, бывший министр иностранных дел Австралии и почетный президент Международной кризисной группы Гарет Эванс, бывший президент Мексики Эрнесто Седильо, основатель «Врачей без границ» и бывший министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер, директор Института глобальных инноваций в здравоохранении при Имперском колледже Лондона лорд Ара Дарзи, бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр и президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке Вартан Грегорян. Комиссия выбрала троих героев-финалистов из 750 заявок на 12 языках, полученных из 115 стран. Всего было номинировано 509 уникальных кандидатов.

«Герои «Авроры» приносят огромные жертвы, сражаясь на передовой самых острых гуманитарных кризисов нашего мира, – заявил Вартан Грегорян, член Отборочной комиссии премии «Аврора», президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке и соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора», говоря от лица всей Отборочной комиссии. – Наши герои живут в весьма непохожих условиях, в отдаленных друг от друга уголках земного шара, однако у каждого из них есть удивительная способность помогать самым обездоленным. Армянам, пострадавшим от Геноцида столетней давности, посчастливилось получить поддержку от людей, обладавших той же способностью. Задача «Авроры» заключается в том, чтобы рассказать о подобных деяниях и воздать должное тем, кто рискует собой, и их достижениям. Чествуя этих героев, прошедших непростой путь, мы продолжаем эстафету добра и благодарности».

Премию «Аврора» – 2017 получил доктор Том Катена, католик-миссионер. Будучи единственным врачом, постоянно проживающим на опустошенной войной территории Нубийских гор Судана, куда практически не доходит гуманитарная помощь, Катена спас тысячи жизней. «Доктор Том», как его называют местные жители, находится на дежурстве 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Он работает в больнице Mother of Mercy, рассчитанной на 500 коек. Это единственный госпиталь на более чем 750 000 человек. Каждый день доктор Том помогает пациентам с самыми разными жалобами, в том числе получившим ранения во время бомбежек, страдающим от истощения, проказы и малярии.

«Я бесконечно благодарен премии «Аврора» за признание наших усилий и предоставление лауреатам столь необходимых для продолжения нашей работы ресурсов, – сказал Том Катена, ставший вторым лауреатом ежегодной премии. – Пожалуй, это самое важное, что делает «Аврора»: она привлекает внимание международного сообщества к проблемам, с которыми люди сталкиваются каждый день, но при этом СМИ о них не рассказывают. Благодаря премии у нас появилась возможность объяснить всем, что именно происходит в Нубийских горах, и я рад, что вскоре «Аврора» поможет пролить свет и на другие серьезные вопросы по всему миру, которыми занимаются герои этого года».

Лауреатом первой премии «Аврора» стала в 2016 году Маргерит Баранкитс, основательница приюта «Дом Шалом» и больницы REMA в Бурунди. На протяжении 20 лет госпожа Баранкитс спасала жизни и заботилась о сиротах и беженцах, потерявших все в годы гражданской войны в Бурунди. Став лауреатом, она помогла 11 проектам в пяти странах, обеспечив беженцам из Бурунди доступ к образованию, поддержав женщин, девочек и жертв сексуального насилия и подарив беженцам и пострадавшим от торговли людьми возможность вернуться к нормальной жизни.

Имя лауреата премии «Аврора» – 2018 года будет названо в конце программы мероприятий, включающей в себя Диалоги «Авроры». Диалоги представляют собой международный форум, где соберутся ведущие гуманитарные деятели и предприниматели, которые смогут обсудить, как представители глобального сообщества могут принять активное участие в поиске решений самых острых гуманитарных проблем нашего мира. В этом году Диалоги также посетят герои «Авроры», которые расскажут о своей работе и о том, что ими движет.