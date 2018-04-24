В Австралии кенгуру запретили ходить в любимый бар

Департамент биоразнообразия Западной Австралии запретил владельцам бара, расположенного на территории Национального парка Джона Форреста, впускать и кормить кенгуру. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

Владельцы бара кормили кенгуру одобренными ветеринарами мюсли на протяжении последних 19 лет, но сейчас, после введения запрета, это может обойтись им в две тысячи долларов штрафа.

Владельцы бара заявляют, что животные привыкли заходить в бар, а многие из них умеют сами открывать входную дверь. Они опасаются, что после введения запрета, не получив еды, сумчатые могут стать агрессивными. Также им не хотелось бы терять клиентов, так как многие называют это место "бар кенгуру".