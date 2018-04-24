Время в Ереване: 11:07:36,   24 Апрель

И.о. премьер-министра подчеркнул важность соблюдения общественного порядка и обеспечения безопасности в Республике


И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян 24 апреля принял начальника Полиции Владимира Гаспаряна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, Карен Карапетян ещё раз выразил благодарность всем представителям системы Полиции за проявленный в ходе массовых собраний, демонстраций и шествий последних дней высокий профессионализм, обеспечение общественной безопасности, выполненную работу и терпимость.

И.о. премьер-министра подчеркнул важность работы по соблюдению общественного порядка, борьбе с противоправными поползновениями и обеспечению безопасности в Республике.

Владимир Гаспарян доложил, что оперативная ситуация в Республике находится под контролем и подчеркнул, что Полиция продолжает с высокой ответственностью выполнять решение поставленных перед нею задач.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации