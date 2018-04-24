Армянская община Грузии провела митинг перед посольством Турции
14:38, 24 Апрель, 2018
Армянская община, ряд общественных организаций 24 апреля провели акцию протеста перед посольством Турции в Грузии. Об этом, в беседе с «Арменпресс», сказал руководитель организации “Многонациональная Грузия”, представитель армянской общины Арнольд Степанян.
“Сейчас ряд армянских организаций, совместно с церковью, проводят акцию протеста перед посольством Турции. А неделю назад грузинский телеканал “TV1” показал художественный фильм о Геноциде армян “Обещание””, - сказал Степанян.23 апреля в Грузии, по инициативе посольства Армении, было организовано мероприятие, в ходе которого были показаны кадры, рассказывающие о Геноциде. По словам Степаняна, на мероприятии присутствовали представители посольств других стран. “Впервые многие грузинские телеканалы осветили это мероприятие”, заключил Степанян.
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