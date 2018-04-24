Легендарный британский лайнер стал отелем с музеем, бизнес-центром и парком

Британский океанский лайнер Queen Elizabeth II превратился в отель с 244 номерами, ресторанами, магазинами, кинотеатрами, казино и полем для гольфа. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

При этом дизайнеры сохранили исторические интерьеры, использовав много винтажных вещей, но добавив современной технологичности. А в одном из 13 ресторанов будут подавать традиционные британские блюда по рецептам 1969 года. Также у гостей есть возможность остановиться в каюте королевы.

Лайнер Queen Elizabeth II был спущен на воду в 1967 году, с тех пор он перевез два с половиной миллиона пассажиров, совершил 1400 рейсов и 25 кругосветных путешествий. На модернизацию 13-палубного судна потратили 10 лет и 500 миллионов долларов.