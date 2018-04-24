Гуманитарная ситуация в Сирии ухудшается, считает еврокомиссар

Гуманитарная ситуация в Сирии ухудшается, в помощи нуждаются свыше 13 миллионов человек, среди которых половина — дети. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник на открытии конференции по поддержке Сирии еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Кристос Стилианидес.

"Гуманитарная ситуация в Сирии ухудшается. В гуманитарной помощи в Сирии нуждаются свыше 13 миллионов человек, среди которых 6 миллионов дети. Порядка 2 миллионов человек живут в зонах, которые признаны труднодоступными для доставки помощи", — заявил еврокомиссар.

Он отметил, что для ЕС основным партнером в организации гуманитарной помощи для населения Сирии и определении ее приоритетов являются местные неправительственные организации.

В Брюсселе в понедельник открылась вторая международная донорская конференции по Сирии и региону, первый день работы посвящен работе с НПО.