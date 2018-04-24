Кремль надеется, что в Армении сохранятся порядок и стабильность

Кремль удовлетворен, что ситуация в Армении не идет по пути дестабилизации, надеется на сохранение стабильности и достижение политического консенсуса, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Пока мы видим, что ситуация никак не идет по пути дестабилизации, что вызывает удовлетворение", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул: "Все, что происходит в Ереване - это внутреннее дело наших армянских друзей, партнеров и союзников. Это очень ценный партнер для нас, с которым нас связывают очень обширные связи - и экономические, и в области культуры, и т.д и т.п."

"Мы надеемся, что в стране будут сохраняться порядок, стабильность и что в самое ближайшее время, уже в обозримой перспективе появятся какие-то очертания той политической конфигурации, которая станет консенсусом всех сил, которые представляют армянский народ", - отметил представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что сравнивать события в Армении и на Украине неуместно. "Я бы не стал проводить параллели, потому что ситуация совсем разная, и вряд ли здесь можно проводить прямые параллели", - сказал представитель Кремля журналистам. По его словам, "конечно же, еще предстоит анализировать эту ситуацию [в Армении], мы за ней очень внимательно наблюдаем".

"Сейчас я могу сказать, что проводить какие-то ассоциации с Украиной здесь неуместно", - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также сообщил, что российский лидер Владимир Путин пока не проводил телефонные разговоры ни с ушедшим в отставку премьер-министром Армении Сержем Саргсяном, ни с исполняющим обязанности главы правительства республики Кареном Карапетяном. "Нет, у президента пока не было [контактов с Саргсяном или Карапетяном]", - сказал Песков. Он напомнил, что в вечером 23 апреля состоялся телефонный разговор между премьер-министром Дмитрием Медведевым и Карапетяном.





