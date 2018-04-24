Вопрос Геноцида армян должен обсуждаться в парламенте Турции: Палян

Депутат меджлиса Турции Гаро Палян к 103-й годовщине Геноцида армян вновь заявил о необходимости признать совершившееся властями страны. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с агентством Özgürüz.

Он отметил, что 103 года назад в Османской империи из 14-миллионного населения 2 млн 300 тысяч составляли армяне, проживавшие в разных городах страны. Однако в 1915 году, в ночь с 23 апреля на 24-е, более 250 армян-представителей интеллигенции были арестованы и изгнаны из страны. Депутат подчеркнул, что именно потому 24 апреля считается символическим днем начала геноцида армян.

“Как депутат меджлиса Турции, я не хочу, чтобы эта большая боль стала предметом обсуждения в других странах. Я хочу, чтобы этот вопрос был включен в повестку дня меджлиса и обсужден там”, - сказал Палян, подчеркнув, что это облегчит боль пострадавших от геноцида, а другим придаст веру в справедливость.