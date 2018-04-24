Международная общественность должна признать преступление против человечества: Генрих Мхитарян

Капитан сборной Армении по футболу, полузащитник лондонского “Арсенала” Генрих Мхитарян в связи с 103-летием Геноцида армян сделал запись на своей страничке в Фейсбук.

“Вчера армянский народ показал исключительную способность к применению мягкой силы, а сегодня он выступает с особенным единством – в память о жертвах Геноцида армян. Пора уже, чтобы международная общественность признала это преступление против человечества и поддержала бы обязанность современного общества предотвратить повторение подобного зверства. Мы выражаем благодарность десяткам стран, которые признали Геноцид армян”, - пишет, по сообщению «Арменпресс» армянский футболист.