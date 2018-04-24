Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в понедельник "посадили" дуб на южной лужайке Белого дома. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба главы вашингтонской администрации.

Первые леди не стали помогать мужьям и просто наблюдали за их работой. После этого Трамп и Макрон вместе с женами позировали у саженца, высота которого составляет около 1,5 метра.

Макрон и его супруга Брижит во время своего первого официального визита в США преподнесли Трампу молодой дуб с севера Франции как "символ долгосрочных отношений".

Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит в понедельник начали трехдневный визит в США. Сразу после посадки дерева лидеры обеих стран направились в поместье первого американского президента Джорджа Вашингтона в штате Вирджиния. Во вторник Трамп и Макрон проведут переговоры в Белом доме, ожидается, что в центре дискуссии будут иранская ядерная программа, тарифы на сталь и алюминий для стран ЕС, ситуация в Сирии и вокруг Корейского полуострова, отношения с Россией, Парижское соглашение по климату.